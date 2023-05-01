«Металлург» покинули восемь хоккеистов: два защитника и шесть нападающих

© Чемпионат.com

Ранее стан магнитогорского клуба покинули помощники главного тренера Артём Чубаров и Равиль Гусманов, а также тренер по специальной физической подготовке Леонид Дмитриченко.

Напомним, 10 апреля 2023 года «Металлург» объявил о назначении на пост главного тренера Андрея Разина.