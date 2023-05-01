ХК «Металлург» представил тренерский штаб на сезон-2023/2024

Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракты с помощниками главного тренера Юрием Трубачёвым и Евгением Михалкевичем, а также с тренером по общефизической подготовке Сергеем Якимовичем. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Помимо этого, помощником главного тренера «Металлурга» станет Ярослав Хабаров. Напомним, ранее Ярослав объявил о завершении игровой карьеры и теперь официально переходит на тренерскую работу.