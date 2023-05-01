ХК «Металлург» представил тренерский штаб на сезон-2023/2024

«Металлург» представил тренерский штаб на сезон-2023/2024
Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракты с помощниками главного тренера Юрием Трубачёвым и Евгением Михалкевичем, а также с тренером по общефизической подготовке Сергеем Якимовичем. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорцев.
Помимо этого, помощником главного тренера «Металлурга» станет Ярослав Хабаров. Напомним, ранее Ярослав объявил о завершении игровой карьеры и теперь официально переходит на тренерскую работу.
Полностью тренерский штаб «Металлурга» на сезон-2023/2024 выглядит так: главный тренер: Андрей Разин; помощники главного тренера: Юрий Трубачёв, Евгений Михалкевич, Ярослав Хабаров; тренер вратарей: Клемен Мохорич; тренеры по общефизической подготовке: Сергей Киприянов и Сергей Якимович.