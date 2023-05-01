Минское «Динамо» рассказало о ситуации с контрактами игроков

Сообщается, что Алексею Колосову, Сергею Кузнецову и Даниилу Сотишвили также сделаны квалификационные предложения, согласно которым права на игроков закреплены за клубом без выхода на рынок ограниченно свободных агентов. Такие предложения можно делать хоккеистам в возрасте не старше 21 года, т.е. спортсменам 2002 года рождения и младше.