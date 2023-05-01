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Минское «Динамо» рассказало о ситуации с контрактами игроков

Пресс-служба минского «Динамо» в телеграм-канале рассказало о ситуации с контрактами игроков клуба.

Минское «Динамо» рассказало о ситуации с контрактами игроков
© Чемпионат.com

Квалификационные предложения получили: вратарь Антон Масальский; защитники: Сергей Сапего, Дмитрий Дерябин, Джозеф Душак и Илья Сушко; нападающие: Владимир Алистров, Игорь Мартынов и Ник Мёркли.

На рынок свободных агентов вышли следующие хоккеисты: защитники: Шон Лалонд, Марк Барберио, Джон Гилмор и Илья Шинкевич; нападающие: Артём Демков, Брэндон Козун, Денис Мосалёв, Седрик Пакетт, Райан Спунер и Сергей Шумаков и Павел Варфоломеев.

Продолжают действовать контракты с 10 игроками: Романом Горбуновым, Виталием Пинчуком, Никитой Пышкайло, Валентином Демченко, Александром Суворовым, Мирославом Михалёвым, Степаном Звягиным, Егором Игнатенко, Егором Клавдиевым, Вадимом Морозом.

Сообщается, что Алексею Колосову, Сергею Кузнецову и Даниилу Сотишвили также сделаны квалификационные предложения, согласно которым права на игроков закреплены за клубом без выхода на рынок ограниченно свободных агентов. Такие предложения можно делать хоккеистам в возрасте не старше 21 года, т.е. спортсменам 2002 года рождения и младше.

Ранее магнитогорский «Металлург» сделал первый оффершит межсезонья, предложив контракт нападающему минского «Динамо» Владимиру Алистрову.

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