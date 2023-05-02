«Авангард» заключил контракт с защитником Абросимовым

«Абросимов – выпускник казанской школы хоккея, дисциплинированный габаритный защитник с атакующими навыками. Умеет вести силовую борьбу и блокировать броски, должен помочь при игре в меньшинстве. Одно из его главных и крайне важных нам качеств – это игровая дисциплина. Показатель полезности «+16» за 47 матчей в «Витязе» говорит сам за себя», — заявил генеральный менеджер омского клуба АнтоАнтон Курьянов.