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Музыкант Snoop Dogg объединил силы для покупки клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» — The Athletic

Музыкант Snoop Dogg объединился с предпринимателем Неко Спарксом в деле о возможной покупке команды НХЛ «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, стать владельцем «Оттавы» хочет и актёр Райан Рейнольдс, владеющий валлийским футбольным клубом «Рексем».

Snoop Dogg объединил силы для покупки клуба НХЛ «Оттава Сенаторз»
© globallookpress.com

Сообщается, что Спаркса не волнует конечная стоимость продажи франшизы, которая превысит $ 1 млрд. Нет информации, какую долю из этой суммы вложит Snoop Dogg, но понятно, что Спаркс хочет возглавить консорциум, состоящий из более дюжины инвесторов.

Следующий раунд заявок на участие в покупке хоккейной команды должен состояться через две недели, и новость о заинтересованности и участии Snoop Dogg может придать известность заявке Спаркса, которая большую часть времени была анонимной. Cообщается, что музыкант может использовать свои связи, чтобы привлечь в проект других инвесторов и знаменитостей. Он хочет усилить и развивать бренд «Оттавы», используя свою популярность.

«Он увлечён попыткой сделать эту игру доступной для представителей меньшинств и детей из малообеспеченных районов, которые раньше не могли играть в хоккей», — сказал источник.

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