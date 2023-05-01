Павел Карнаухов прокомментировал продление контракта с ЦСКА

«Очень рад и горд, что продолжу защищать армейские цвета. Я уже в ЦСКА много лет. Первые победы случились еще в детской хоккейной школе ЦСКА. Дальше с «Красной Армией» мы выигрывали Кубок Харламова, в составе главной команды — трижды Кубок Гагарина. Хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче сезона. Наш очередной кубок — для вас, армейцы. Увидимся в новом сезоне! Будем продолжать победные традиции!» — приводит слова Карнаухова пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.