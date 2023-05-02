Российский защитник Мисюль подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»

Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль подписал двухлетний контракт новичка с «Нью-Джерси Дэвилз», информирует CapFriendly.

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Соглашение «Дэвилз» с российским хоккеистом рассчитано на два года на сумму в $ 1,85 млн.

22-летний российский защитник был выбран «Дэвилз» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2019 году под общим 70-м номером.

В сезоне-2022/2023 Мисюль в составе «Локомотива» провёл 59 матчей в Континентальной хоккейной лиге, набрав семь (0+7) очков при полезности «+21», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 15.09.

В восьми играх плей-офф Кубка Гагарина Мисюль набрал одно (0+1) очко при показателе полезности «+4».