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Александр Завьялов стал главным тренером «Витязя»

Российский хоккеист Александр Завьялов назначен главным тренером «Витязя», сообщает пресс служба подмосковного хоккейного клуба. Срок, на который рассчитано соглашение со специалистом, не сообщается.

Александр Завьялов стал главным тренером «Витязя»
©  VK «Витязь»

В прошлом сезоне Завьялов был ассистентом главного тренера подмосковной команды Вячеслава Буцаева.

Завьялов работает в «Витязе» с 2022 года. Ранее он работал помощником в «Амуре», «Нефтехимике», «Тракторе» и «Ак Барсе».

Напомним, в апреле стало известно, что руководство «Витязя» решило не продлевать контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым.

В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф в пятиматчевой серии с «Локомотивом».

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