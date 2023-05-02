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Снуп Догг намерен купить клуб НХЛ "Оттава Сенаторз"

Рэп-исполнитель Снуп Догг намерен приобрести акции канадского клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает The Athletic.

Снуп Догг намерен купить клуб НХЛ
© Газета.Ru

Уточняется, что музыкант поддержал предложение предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса о покупке акций хоккейного клуба.

«Он страстно вовлечен. У него появляются идеи. И он взволнован. Он хочет сотрудничать с командой», — объяснил источник из окружения Снуп Догга.

Сам артист позже подтвердил намерение приобрести «Оттава Сенаторз» в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я с нетерпением жду возможности стать частью этой команды. Хочу привнести хоккей в наше сообщество», — заявил он.

Снуп Догг является частью консорциума владельцев, поскольку Спаркс ставит перед собой цель возглавить самую разнообразную группу владельцев, которую когда-либо видела НХЛ. В консорциум входит более дюжины инвесторов, причем большая часть группы владельцев «состоит из цветных людей», уточняет издание.

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