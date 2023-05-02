Снуп Догг намерен купить клуб НХЛ "Оттава Сенаторз"
Рэп-исполнитель Снуп Догг намерен приобрести акции канадского клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает The Athletic.
Уточняется, что музыкант поддержал предложение предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса о покупке акций хоккейного клуба.
«Он страстно вовлечен. У него появляются идеи. И он взволнован. Он хочет сотрудничать с командой», — объяснил источник из окружения Снуп Догга.
Сам артист позже подтвердил намерение приобрести «Оттава Сенаторз» в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Я с нетерпением жду возможности стать частью этой команды. Хочу привнести хоккей в наше сообщество», — заявил он.
Снуп Догг является частью консорциума владельцев, поскольку Спаркс ставит перед собой цель возглавить самую разнообразную группу владельцев, которую когда-либо видела НХЛ. В консорциум входит более дюжины инвесторов, причем большая часть группы владельцев «состоит из цветных людей», уточняет издание.