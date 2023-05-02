Капризов усомнился, что вернется в Россию в нынешнее межсезонье

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сомневается в том, что поедет в Россию в нынешнее межсезонье. Его слова привел в социальных сетях журналист Майкл Руссо, пишет «Чемпионат».

Ранее в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Миннесота» уступила «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, но забросил лишь одну шайбу. Россиянин впервые в карьере остался без очков в пяти матчах подряд. Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. При этом Кирилл Капризов получил травму в начале марта, из-за которой пропустил почти месяц игр.

Ранее Капризова заподозрили в покупке военного билета. Однако его отец опроверг эти сведения. Форвард возвращался в Россию в 2022 году, чтобы урегулировать вопросы с военкоматом и предоставить справку об обучении для оформления отсрочки.