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Скончался спортивный журналист Андрей Малосолов

Вчера, 1 мая 2023 года, скончался спортивный журналист Андрей Малосолов. Экс-глава пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) ушёл из жизни в возрасте 50 лет.

Скончался спортивный журналист Андрей Малосолов
© Чемпионат.com

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», сначала Малосолов потерял сознание и очевидцы вызвали скорую. Однако приехавшим врачам скорой помощи пришлось лишь констатировать смерть журналиста. По данным разных источников, причина смерти Малосолова — оторвавшийся тромб.

Напомним, осенью 2019 года Малосолов попал в расовый скандал. Андрей резко отреагировал на один из эпизодов матча ЦСКА — «Спартак» в соцсетях, назвав форварда красно-белых Луиса Адриано «обезьяной». Сам Малосолов являлся болельщиком армейцев. «Спартак» подал на него в суд за оскорбительный пост в соцсетях. Журналиста признали виновным и оштрафовали. Задолго до этого скандала, с 2005 по 2010 год, Малосолов возглавлял пресс-службу РФС.

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