Скончался спортивный журналист Андрей Малосолов

Напомним, осенью 2019 года Малосолов попал в расовый скандал. Андрей резко отреагировал на один из эпизодов матча ЦСКА — «Спартак» в соцсетях, назвав форварда красно-белых Луиса Адриано «обезьяной». Сам Малосолов являлся болельщиком армейцев. «Спартак» подал на него в суд за оскорбительный пост в соцсетях. Журналиста признали виновным и оштрафовали. Задолго до этого скандала, с 2005 по 2010 год, Малосолов возглавлял пресс-службу РФС.