Лучший бомбардир "Нефтехимика" в прошлом сезоне КХЛ перешел в "Спартак"

Российский нападающий Павел Порядин в результате обмена перешел из нижнекамского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" в московский "Спартак". Об этом во вторник сообщила пресс-служба красно-белых.

© Соцсети

В обратном направлении последовали форвард Дмитрий Злодеев и защитник Артем Сериков. Также "Нефтехимик" получил от "Спартака" денежную компенсацию.

Порядину 26 лет, в завершившемся сезоне он провел 73 матча, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером "Нефтехимика" по итогам сезона. Порядин дважды принимал участие в Матче звезд КХЛ (2020, 2023).