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Лучший бомбардир "Нефтехимика" в прошлом сезоне КХЛ Порядин перешел в "Спартак"

Российский нападающий Павел Порядин в результате обмена перешел из нижнекамского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" в московский "Спартак". Об этом во вторник сообщила пресс-служба красно-белых.

Лучший бомбардир "Нефтехимика" в прошлом сезоне КХЛ перешел в "Спартак"
© Соцсети

В обратном направлении последовали форвард Дмитрий Злодеев и защитник Артем Сериков. Также "Нефтехимик" получил от "Спартака" денежную компенсацию.

Порядину 26 лет, в завершившемся сезоне он провел 73 матча, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером "Нефтехимика" по итогам сезона. Порядин дважды принимал участие в Матче звезд КХЛ (2020, 2023).

"Спартак" занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции в минувшем сезоне КХЛ и не сумел пробиться в плей-офф. "Нефтехимик" стал восьмым на Востоке и проиграл в первом раунде будущему финалисту турнира казанскому "Ак Барсу" в серии до четырех побед со счетом 2-4.

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