Российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ

Российский голкипер Георгий Романов подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс», выступающим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Агент 23-летнего вратаря сообщил, что соглашение с клубом рассчитано на два года. Ранее хоккеист играл только за российские команды.

Романов — хоккеист системы «Автомобилиста». В сезоне-2022/2023 он играл во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за «Горняк». Голкипер провел 31 матч с процентом отраженных бросков 90,7 и коэффициентом надежности 2,81.