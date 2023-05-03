Бобровский повторил рекорд "Флориды" по победной серии в плей-офф НХЛ

"Флорида Пантерз" обыграла "Торонто Мэйпл Лифс" в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли со счетом 4:2. Игра прошла на стадионе "Скотиабанк-Арене". Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский сделал 34 сейва.

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Бобровский одержал четвертую подряд победу в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он побил рекорд "Флориды" по победной серии голкиперов в плей-офф НХЛ. В 1996 году аналогичного результата добивался Джон Ванбисбрук. За "Пантерз" забили Ник Казинс, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Брэндон Монтур.

В составе "Торонто" заброшенными шайбами отметились Мэттью Низ и Майкл Бантинг. "Флорида" повела в серии со четом 1:0.

Второй матч серии запланирован на 5 мая. Начало игры запланировано на 2:00 по московскому времени. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" ранее покинул турнир на стадии 1/8, уступив в серии "Сиэтл Кракен" со счетом 4:3. В финале прошлого года хоккеисты "Колорадо" обыграли "Тампу-Бэй Лайтнинг".