«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Бывальцевым

«Автомобилист» подписал контракт с 29-летним нападающим Алексеем Бывальцевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано сроком на два сезона – до 30 апреля 2025 года.

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Бывальцев прошлый сезон провёл в составе «Трактора», где за 68 матчей набрал 39 очков — забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+3».