«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Бывальцевым
«Автомобилист» подписал контракт с 29-летним нападающим Алексеем Бывальцевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано сроком на два сезона – до 30 апреля 2025 года.
Бывальцев прошлый сезон провёл в составе «Трактора», где за 68 матчей набрал 39 очков — забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+3».
Всего в КХЛ на счету нападающего 465 матчей, в которых форвард отметился 199 очками — забросил 74 шайбы и отдал 125 результативных передач. Бывальцев выступал в КХЛ за такие клубы как: «Адмирал», «Амур», СКА, «Витязь» и «Трактор».