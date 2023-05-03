$79.96-0.5587.66-0.72

«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Бывальцевым

«Автомобилист» подписал контракт с 29-летним нападающим Алексеем Бывальцевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер и рассчитано сроком на два сезона – до 30 апреля 2025 года.

«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Бывальцевым
© Чемпионат.com

Бывальцев прошлый сезон провёл в составе «Трактора», где за 68 матчей набрал 39 очков — забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+3».

Всего в КХЛ на счету нападающего 465 матчей, в которых форвард отметился 199 очками — забросил 74 шайбы и отдал 125 результативных передач. Бывальцев выступал в КХЛ за такие клубы как: «Адмирал», «Амур», СКА, «Витязь» и «Трактор».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий