$79.96-0.5587.66-0.72

Форвард Абросимов подписал контракт с «Северсталью» на два сезона

Руслан Абросимов подписал контракт с ХК «Северсталь» на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард Абросимов подписал контракт с «Северсталью»
© Чемпионат.com

За два года в составе череповецкой команды нападающий провёл в общей сложности 88 игр, в которых набрал 33 (14+19) результативных балла.

За свою карьеру 21-летний форвард сыграл 15 матчей во Всероссийской хоккейной лиге за клуб «Буран» из Воронежа. В этих матчах нападающий забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-1».

Напомним, «Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 уступила московскому ЦСКА со счётом 3-4 в серии.

Ранее стало известно, что нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов покинули «Северсталь» по истечении контрактов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий