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«Спартак» заключил контракт с словацким защитником Чайковски

Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил контракт с защитником сборной Словакии Михалом Чайковски, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с защитником заключён сроком на два года.

«Спартак» заключил контракт с словацким защитником Чайковски
© Чемпионат.com

В прошлом сезоне 30-летний Чайковски провёл за «Сибирь» 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрав 18 (8+10) очков при показателе полезности «+9».

Всего в КХЛ на счету словацкого защитника – 143 (50+93) очка в 333 играх за «Сибирь», московское «Динамо» и «Автомобилист». В составе сборной Словакии Чайковски сыграл на двух Олимпиадах и трёх чемпионатах мира – в 2022 году Михал стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, вместе с вратарём «Спартака» Патриком Рибаром.

Напомним, «Спартак» в регулярном сезоне занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 68 сыгранных матчей.

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