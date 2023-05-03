Трехкратный чемпион мира Терещенко жалеет, что не уехал в НХЛ

"Я жалею. Жалею, что не попробовал. Но каждый выбирает свой путь. В свое время приглашали, но я не поехал. Думал, что еще здесь поиграть надо. Но это мне так говорили. Потом уже агенты не хотели, чтобы я туда уезжал. Агентам было невыгодно менять отпускать в НХЛ. Лукавить не буду, у меня в России были хорошие условия", — сказал Терещенко.