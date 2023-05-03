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Трехкратный чемпион мира Терещенко жалеет, что не уехал в НХЛ

Экс-форвард сборной России по хоккею Алексей Терещенко заявил, что не уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), так как это было невыгодно агентам. Его слова передает Legalbet.

Трехкратный чемпион мира Терещенко жалеет, что не уехал в НХЛ
© РИА Новости

"Я жалею. Жалею, что не попробовал. Но каждый выбирает свой путь. В свое время приглашали, но я не поехал. Думал, что еще здесь поиграть надо. Но это мне так говорили. Потом уже агенты не хотели, чтобы я туда уезжал. Агентам было невыгодно менять отпускать в НХЛ. Лукавить не буду, у меня в России были хорошие условия", — сказал Терещенко.

Алексей Терещенко является трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом России. Он известен по выступлениям за казанский "Ак Барс", московское "Динамо", "Салават Юлаев" и омский "Авангард". Терещенко завершил профессиональную карьеру после сезона-2019/20, в котором провел три матча в составе омского клуба. Ранее Алексей Терещенко, комментируя потенциальное возвращение канадского тренера Боба Хартли в омский "Авангард", высказался о России.

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