Трехкратный чемпион мира Терещенко жалеет, что не уехал в НХЛ
Экс-форвард сборной России по хоккею Алексей Терещенко заявил, что не уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), так как это было невыгодно агентам. Его слова передает Legalbet.
"Я жалею. Жалею, что не попробовал. Но каждый выбирает свой путь. В свое время приглашали, но я не поехал. Думал, что еще здесь поиграть надо. Но это мне так говорили. Потом уже агенты не хотели, чтобы я туда уезжал. Агентам было невыгодно менять отпускать в НХЛ. Лукавить не буду, у меня в России были хорошие условия", — сказал Терещенко.
Алексей Терещенко является трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом России. Он известен по выступлениям за казанский "Ак Барс", московское "Динамо", "Салават Юлаев" и омский "Авангард". Терещенко завершил профессиональную карьеру после сезона-2019/20, в котором провел три матча в составе омского клуба. Ранее Алексей Терещенко, комментируя потенциальное возвращение канадского тренера Боба Хартли в омский "Авангард", высказался о России.