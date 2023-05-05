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Сборная «Россия 25» разгромила команду Казахстана, Поляков оформил дубль

Встреча прошла в Астане.

Дубль Полякова помог сборной «Россия 25» разгромить команду Казахстана
© fhr.ru

На стадионе «Барыс-Арена» завершился матч «Qazaqstan Hockey Open» между сборными Казахстана и «Россия 25». Подопечные Романа Ротенберга одержали уверенную победу – 3:0.

На 29-й минуте «Россия 25» реализовала большинство: Николай Поляков замкнул передачу Ильи Карпухина. В третьем периоде Поляков оформил дубль с паса Валентина Зыкова. Третью шайбу в ворота хозяев льда отправил Марат Хайруллин.

Завтра «Россия 25» проведёт встречу со сборной Беларуси. За 14 дней «красная машина» сыграет семь матчей с белорусами: в Туле, Минске, Красноярске и Челябинске. Первые игры в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА.

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