Дубль Полякова помог сборной «Россия 25» разгромить команду Казахстана

Встреча прошла в Астане.

© fhr.ru

На стадионе «Барыс-Арена» завершился матч «Qazaqstan Hockey Open» между сборными Казахстана и «Россия 25». Подопечные Романа Ротенберга одержали уверенную победу – 3:0.

На 29-й минуте «Россия 25» реализовала большинство: Николай Поляков замкнул передачу Ильи Карпухина. В третьем периоде Поляков оформил дубль с паса Валентина Зыкова. Третью шайбу в ворота хозяев льда отправил Марат Хайруллин.

Завтра «Россия 25» проведёт встречу со сборной Беларуси. За 14 дней «красная машина» сыграет семь матчей с белорусами: в Туле, Минске, Красноярске и Челябинске. Первые игры в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2.