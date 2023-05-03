Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сделал заявление об отъезде российских хоккеистов в США. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк посчитал, что нельзя запретить спортсменам уезжать.

«Мы ведь открытая страна. Или вы хотите поставить железный занавес?» — задался вопросом он.

Чиновник добавил, что ФХР и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стараются сохранить россиян на родине и давать им возможность раскрыть свой талант.

Ранее президент московского ЦСКА Игорь Есмантович выступил с предложением включить в программу развития КХЛ вопросы, связанные с отъездом молодых хоккеистов за океан. Он предложил рассмотреть вопрос по неотъезду спортсменов в Северную Америку.