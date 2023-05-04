Владимир Тарасенко ответил на вопрос о своем будущем в «Рейнджерс»

«Да, как я уже сказал, мне нравится быть здесь. Это одна из лучших команд в лиге, если не лучшая. Они делают всё, чтобы игроки просто играли и получали удовольствие от работы», — приводит слова Тарасенко журналистка Молли Уокер в своём «твиттере».