«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и повела во втором раунде Кубка Стэнли

«Каролина» и «Нью-Джерси» провели первый матч полуфинала Восточной конференции НХЛ. «Ураганы» разгромили соперника со счётом 5:1.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Сет Джарвис, Еспери Котканиеми, Брэди Шей и Йеспер Фаст, поразивший пустые ворота. Голкипер Фредерик Андерсен отразил 17 бросков из 18. По ходу регулярного чемпионата «Каролина» осталась без российского нападающего Андрея Свечникова, который выбыл из-за травмы до конца сезона.

Единственный гол у «Нью-Джерси» забил Натан Бастиан. На счету белорусского форварда Егора Шаранговича показатель полезности «-1» за 7:46 на льду. Меньше него сыграл только Йеспер Боквист.