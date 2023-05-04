«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и повела во втором раунде Кубка Стэнли
«Каролина» и «Нью-Джерси» провели первый матч полуфинала Восточной конференции НХЛ. «Ураганы» разгромили соперника со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Сет Джарвис, Еспери Котканиеми, Брэди Шей и Йеспер Фаст, поразивший пустые ворота. Голкипер Фредерик Андерсен отразил 17 бросков из 18. По ходу регулярного чемпионата «Каролина» осталась без российского нападающего Андрея Свечникова, который выбыл из-за травмы до конца сезона.
Единственный гол у «Нью-Джерси» забил Натан Бастиан. На счету белорусского форварда Егора Шаранговича показатель полезности «-1» за 7:46 на льду. Меньше него сыграл только Йеспер Боквист.
«Каролина» повела в серии до четырёх побед. Победитель противостояния в финале конференции встретится с «Флоридой» или «Торонто».