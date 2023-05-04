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Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев завершил карьеру

Чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Денис Кокарев завершил карьеру. Об этом 37-летний спортсмен сообщил ТАСС в четверг.

Чемпион мира Кокарев объявил о завершении карьеры
© globallookpress.com

"Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно, - сказал Кокарев. - Есть желание быть в хоккее, очень хочется продолжать работу в качестве тренера".

"Обстоятельства сказывались, надо было принимать решение, - продолжил хоккеист. - Есть нюансы, семье надо много времени уделить, поэтому принял такое взвешенное решение. Хочется направить энергию в другое русло".

Последним клубом Кокарева, который является воспитанником тверского хоккея, было белорусское "Динамо-Молодечно". Также он играл за ТХК, ХК МВД, московское и подмосковное "Динамо", "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург", "Витязь", "Спартак" и "Тамбов". В составе сборной России стал чемпионом мира 2012 года.

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