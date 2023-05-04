Чемпион мира Кокарев объявил о завершении карьеры

"Игровую карьеру я закончил, пару дней назад принял такое решение. Дальше буду думать. Конечно, хочется дальше двигаться в хоккее, мне это очень интересно, но там будет видно, - сказал Кокарев. - Есть желание быть в хоккее, очень хочется продолжать работу в качестве тренера".