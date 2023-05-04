НХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему новичку сезона

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила номинантов на награду «Колдер Мемориал Трофи», вручаемую самому яркому новичку лиги.

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На награду претендуют американский нападающий «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс, канадский защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр и его соотечественник вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер.

По итогам регулярного чемпионата Бенирс забросил 24 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Пауэр стал лучшим среди защитников-новичков по очкам (35). Скиннер в 50 матчах «регулярки» одержал 29 побед.

В прошлом сезоне обладателем «Колдер Мемориал Трофи» стал немецкий защитник «Детройта» Мориц Зайдер.

Ранее сообщалось, что дубль Ивана Барбашева помог «Вегас Голден Найтс» победить «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.