$79.31-0.6587.58-0.08

НХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему новичку сезона

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила номинантов на награду «Колдер Мемориал Трофи», вручаемую самому яркому новичку лиги.

НХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему новичку сезона
© NHL

На награду претендуют американский нападающий «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс, канадский защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр и его соотечественник вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер.

По итогам регулярного чемпионата Бенирс забросил 24 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Пауэр стал лучшим среди защитников-новичков по очкам (35). Скиннер в 50 матчах «регулярки» одержал 29 побед.

В прошлом сезоне обладателем «Колдер Мемориал Трофи» стал немецкий защитник «Детройта» Мориц Зайдер.

Ранее сообщалось, что дубль Ивана Барбашева помог «Вегас Голден Найтс» победить «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Встреча, прошедшая на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе», закончилась победой хозяев со счетом 6:4. «Вегас» повел в серии со счетом 1:0. Следующая встреча состоится 8 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий