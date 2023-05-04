НХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему новичку сезона
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила номинантов на награду «Колдер Мемориал Трофи», вручаемую самому яркому новичку лиги.
На награду претендуют американский нападающий «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс, канадский защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр и его соотечественник вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер.
По итогам регулярного чемпионата Бенирс забросил 24 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Пауэр стал лучшим среди защитников-новичков по очкам (35). Скиннер в 50 матчах «регулярки» одержал 29 побед.
В прошлом сезоне обладателем «Колдер Мемориал Трофи» стал немецкий защитник «Детройта» Мориц Зайдер.
Ранее сообщалось, что дубль Ивана Барбашева помог «Вегас Голден Найтс» победить «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли.
Встреча, прошедшая на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе», закончилась победой хозяев со счетом 6:4. «Вегас» повел в серии со счетом 1:0. Следующая встреча состоится 8 мая.