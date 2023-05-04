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Российского хоккеиста признали первой звездой матча плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев признан первой звездой матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Российского хоккеиста признали первой звездой матча плей-офф НХЛ
© lenta.ru

Встреча прошла в ночь на 4 мая и завершилась со счетом 6:4 в пользу «Вегаса». Барбашев отметился двумя голами.

Второй звездой встречи признан форвард «Голден Найтс» Чендлер Стивенсон, на счету которого одна заброшенная шайба. Третьим стал его одноклубник Марк Стоун, который один раз поразил ворота соперника и сделал одну голевую передачу. Оформивший покер форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль не попал в список лучших игроков матча.

«Вегас» повел в серии с «Эдмонтом» со счетом 1:0. Следующая игра состоится в ночь на 7 мая.

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