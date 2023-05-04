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«Спартак» подписал соглашение с голкипером Андреем Кареевым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с вратарём Андреем Кареевым, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.

«Спартак» подписал соглашение с голкипером Андреем Кареевым
© чемпионат

В прошлом сезоне 28-летний вратарь стал участником Матча звёзд КХЛ, проведя 30 матчей за уфимский «Салават Юлаев» при 12 победах, проценте отражённых бросков 92,8% и четырёх играх «на ноль». С 2020 по 2022 год Кареев дважды становился серебряным призёром чемпионата Финляндии в составе ТПС.

Всего на счету вратаря в КХЛ 49 побед, 11 «сухих» матчей и 92,3% отражённых бросков в 176 играх за новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». Уроженец Новокузнецка Кареев является воспитанником школы московского «Спартака» – с 8 до 17 лет Андрей четырежды становился чемпионом Открытого первенства Москвы и представлял красно-белых на финалах первенства России.

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