«Спартак» подписал соглашение с голкипером Андреем Кареевым

Хоккейный клуб «Спартак» подписал контракт с вратарём Андреем Кареевым, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год.

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В прошлом сезоне 28-летний вратарь стал участником Матча звёзд КХЛ, проведя 30 матчей за уфимский «Салават Юлаев» при 12 победах, проценте отражённых бросков 92,8% и четырёх играх «на ноль». С 2020 по 2022 год Кареев дважды становился серебряным призёром чемпионата Финляндии в составе ТПС.