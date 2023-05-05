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"Коламбус" объявил о подписании контракта с российским нападающим Воронковым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" объявил о подписании контракта с 22-летним российским нападающим Дмитрием Воронковым. Как сообщает официальный сайт американской команды, форвард подписал начальный контракт сроком на два года. В 2019 году Воронков был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ под 114-м номером. С 2018 года Воронков выступал за казанский "Ак Барс" с 2018 года. На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России.

"Коламбус" объявил о подписании контракта с российским нападающим Воронковым
© РИА Новости

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел в регулярном чемпионате 54 матча, отметившись 18 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами, в плей-офф он набрал 12 очков в 24 матчах. За "Коламбус" играют несколько россиян, это, в том числе, голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

Ранее бывший форвард сборной России по хоккею Алексей Терещенко заявил, что не уехал в Национальную хоккейную лигу, так как это было невыгодно агентам. Терещенко является трехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом России.

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