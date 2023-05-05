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Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»

Завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра завершились победой хозяев со счётом 4:2.

Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Сиэтлом»
© РИА Новости

Один из голов забил Джо Павелски. Таким образом, он стал первым игроком в истории «Далласа» с пятью голами в двух матчах плей-офф НХЛ. В первой игре с «Сиэтлом» он оформил покер, но его команда всё равно проиграла.

Также за команду забил и российский нападающий Евгений Дадонов, для которого этот гол стал четвёртым в текущем плей-офф. Он положил гол-красавец в стиле Всеволода Боброва.

За хозяев ещё заживали Уайатт Джонстон и Тайлер Сегин. А вот за «Сиэтл» отличились Тай Картье и Джордан Эберле.

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