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Российский игрок клуба НХЛ рассказал о сложностях жизни в США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал о сложностях жизни в США. Об этом сообщает Sport24.

Российский игрок клуба НХЛ рассказал о сложностях жизни в США
© РИА Новости

По словам игрока они вместе с женой в первое время допускали ошибки, касающиеся быта.

«В какие-то моменты стоило не квартиру снимать, а в отеле пожить. В Америке очень сложно найти квартиру на месяц, в основном предложения по аренде от полугода», — заявил Марченко.

Для 22-летнего Марченко нынешний сезон НХЛ стал дебютным. Он провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 21 шайбу и сделал четыре голевые передачи.

20 апреля бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян сравнил жизнь в России и США. По словам футболиста, в Америке лучше работает социальная помощь населению.

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