«Ак Барс» трогательно попрощался с нападающим Воронковым

«Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере! Настоящий боец во всех смыслах этого слова. Спасибо за всё, Дима!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.