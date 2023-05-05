Хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на футбольном матче в РПЛ
Хоккеисты московского ЦСКА посетят футбольный матч армейского клуба в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.
Матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоится в Москве 7 мая. Встреча стартует в 16:30 мск.
Перед матчем у болельщиков будет возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почёта по стадиону.
Напомним, московский ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в решающей игре финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Гагарина — 2023. Таким образом, московский клуб завоевал Кубок Гагарина в третий раз в своей истории, а также стал пятикратным чемпионом России.