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Хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на футбольном матче в РПЛ

Хоккеисты московского ЦСКА посетят футбольный матч армейского клуба в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на футбольном матче в РПЛ
© Betassist

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоится в Москве 7 мая. Встреча стартует в 16:30 мск.

Перед матчем у болельщиков будет возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почёта по стадиону.

Напомним, московский ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в решающей игре финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Гагарина — 2023. Таким образом, московский клуб завоевал Кубок Гагарина в третий раз в своей истории, а также стал пятикратным чемпионом России.

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