Хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на футбольном матче в РПЛ

Хоккеисты московского ЦСКА посетят футбольный матч армейского клуба в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» состоится в Москве 7 мая. Встреча стартует в 16:30 мск.

Перед матчем у болельщиков будет возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почёта по стадиону.