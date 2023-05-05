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Сборная Канады по хоккею огласила заявку на чемпионат мира

Пресс-служба сборной Канады на своём официальном сайте опубликовала заявку из 20 хоккеистов, которые примут участие на предстоящем чемпионате мира.

Сборная Канады по хоккею огласила заявку на чемпионат мира
© NHL.COM

Вратари: Девон Леви («Баффало»), Сэм Монтембо («Монреаль»). Защитники: Джастин Бэррон («Монреаль»), Итан Бир, Тайлер Майерс (оба — «Ванкувер»), Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джейк Уолман («Детройт»), Маккензи Уигар («Калгари»). Нападающие: Сэмми Бле, Джейк Нейборс (оба — «Сент-Луис»), Лоусон Круз, Джек Макбэйн (оба — «Аризона»), Адам Фантили (Университет Мичигана), Коди Гласс («Нэшвилл»), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Баффало»), Скотт Лотон («Филадельфия»), Милан Лучич, Тайлер Тоффоли (оба — «Калгари»), Джо Велено («Детройт»).

Напомним, сборная Канады на чемпионате мира попала в одну группу со Словенией, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Казахстаном. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Действующим победителем является сборная Финляндии.

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