Свитера Овечкина - самые продаваемые в НХЛ

Свитер с фамилией российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина - самый продаваемый в Национальной хоккейной лиги в минувшем регулярном чемпионате.

Как сообщает ESPN, по этому показателю Овечкин опередил ставшего вторым Сидни Кросби из "Питтсбурга" и Давида Пастрняка из "Бостона".

Свитер Овечкина является самым продаваемым в НХЛ второй год подряд.

Среди клубов первое место по продаже свитеров занял "Бостон", в нынешнем сезоне установивших рекорд по количеству набранных очков и числу побед в регулярном чемпионате.