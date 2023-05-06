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Свитера Овечкина - самые продаваемые в НХЛ

Свитер с фамилией российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина - самый продаваемый в Национальной хоккейной лиги в минувшем регулярном чемпионате.

Свитера Овечкина - самые продаваемые в НХЛ
© Российская Газета

Как сообщает ESPN, по этому показателю Овечкин опередил ставшего вторым Сидни Кросби из "Питтсбурга" и Давида Пастрняка из "Бостона".

Свитер Овечкина является самым продаваемым в НХЛ второй год подряд.

Среди клубов первое место по продаже свитеров занял "Бостон", в нынешнем сезоне установивших рекорд по количеству набранных очков и числу побед в регулярном чемпионате.

В топ-5 также вошли "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург", "Вашингтон" и "Колорадо".

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