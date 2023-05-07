$76.82-1.7984.91-2.09

The Weeknd захотел купить клуб НХЛ

Канадский певец Эйбел Макконен, более известный под псевдонимом The Weeknd, захотел купить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс». Об этом стало известно Ottawa Sun.

The Weeknd захотел купить клуб НХЛ
© Mario Anzuoni / Reuters

По информации издания, исполнитель присоединится к заявке миллиардеров из Торонто Джеффри и Майкла Кимела из компании Harlo Capital Group. Он выразил готовность взять на себя часть финансовых обязательств.

Ранее стало известно о желании американского исполнителя Снуп Догга (Snoop Dogg) купить канадскую команду. Он присоединился к заявке предпринимателя из Лос-Анджелеса Неко Спаркса. Также на приобретение «Оттавы» претендует канадский актер Райан Рейнольдс и компания Remington Group.

В марте 2022-го владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет. Клуб перешел по наследству детям Мельника Анне и Оливии. Они рассматривают возможность продажи команды.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий