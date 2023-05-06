Нападающий системы «Колорадо» отреагировал на сообщения о переходе в «Спартак»

«В номере. Чуть успокоился. Посмотрел пока ехали все ссылки и ваши комменты. Не ребят. Я даже не общался ни с кем. Серия шла важная, мы так-то выиграть хотели. Завтра прилетим в Денвер. Агент свяжется, тогда узнаю, что и как. Ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.