$76.82-1.7984.91-2.09

Форвард системы «Колорадо» Мальцев опроверг переход в «Спартак»

Нападающий фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев опроверг, что со следующего сезона будет выступать за московский «Спартак». Ранее Мальцев после проигрыша 0:5 в плей-офф выразил надежду, что провёл последний матч в АХЛ.

Нападающий системы «Колорадо» отреагировал на сообщения о переходе в «Спартак»
© Чемпионат.com

«В номере. Чуть успокоился. Посмотрел пока ехали все ссылки и ваши комменты. Не ребят. Я даже не общался ни с кем. Серия шла важная, мы так-то выиграть хотели. Завтра прилетим в Денвер. Агент свяжется, тогда узнаю, что и как. Ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Информацию о переходе Мальцева в московскую команду, которой принадлежат права на хоккеиста в Континентальной хоккей лиге, сообщил Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий