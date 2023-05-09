Главный тренер «Торонто» прокомментировал состояние Самсонова

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф рассказал, как себя чувствует российский вратарь команды Илья Самсонов.
«На данный момент Самсонов чувствует себя лучше, однако вратарю потребуется сделать МРТ, по результатам которого станет понятно, сможет ли хоккеист принять участие в четвёртой игре», — приводит слова Кифа журналист Люк Фокс в своих соцсетях.
Напомним, 7 мая в третьей игре с «Флоридой» 26-летний российский хоккеист Илья Самсонов в результате столкновения с партнёром по команде Люком Шенном получил травму. Вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд. Матч завершился победой команды из Санрайза в овертайме — 3:2. Пока «Флорида» ведёт в серии 3-0. Четвёртая встреча серии пройдёт 10 мая.