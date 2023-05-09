$76.82-1.7984.91-2.09

Главный тренер «Торонто» прокомментировал состояние Самсонова

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф рассказал, как себя чувствует российский вратарь команды Илья Самсонов.

Главный тренер «Торонто» прокомментировал состояние Самсонова
© пресс-служба клуба «Торонто Мэйпл Лифс»

«На данный момент Самсонов чувствует себя лучше, однако вратарю потребуется сделать МРТ, по результатам которого станет понятно, сможет ли хоккеист принять участие в четвёртой игре», — приводит слова Кифа журналист Люк Фокс в своих соцсетях.

Напомним, 7 мая в третьей игре с «Флоридой» 26-летний российский хоккеист Илья Самсонов в результате столкновения с партнёром по команде Люком Шенном получил травму. Вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд. Матч завершился победой команды из Санрайза в овертайме — 3:2. Пока «Флорида» ведёт в серии 3-0. Четвёртая встреча серии пройдёт 10 мая.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий