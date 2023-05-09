Главный тренер «Торонто» прокомментировал состояние Самсонова

«На данный момент Самсонов чувствует себя лучше, однако вратарю потребуется сделать МРТ, по результатам которого станет понятно, сможет ли хоккеист принять участие в четвёртой игре», — приводит слова Кифа журналист Люк Фокс в своих соцсетях.

Напомним, 7 мая в третьей игре с «Флоридой» 26-летний российский хоккеист Илья Самсонов в результате столкновения с партнёром по команде Люком Шенном получил травму. Вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд. Матч завершился победой команды из Санрайза в овертайме — 3:2. Пока «Флорида» ведёт в серии 3-0. Четвёртая встреча серии пройдёт 10 мая.