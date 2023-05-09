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Россиянин пропустит матч плей-офф НХЛ из-за нанесенной одноклубником травмы

Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов пропустит четвертый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает TSN.

Самсонов пропустит матч плей-офф НХЛ из-за нанесенной одноклубником травмы
© Lenta.ru

Отмечается, что спортсмен также не пришел на утреннюю тренировку. Главный тренер команды Шелдон Киф рассказал, что Самсонов, получивший травму верхней части тела, находится в списке «со дня на день», однако на четвертую игру выйти не сможет. Россиянина в стартовом составе заменит 24-летний американец Джозеф Уолл.

Травму голкиперу нанес одноклубник, канадский защитник Люк Шенн во время третьего матча серии 8 мая. На старте второго периода хоккеист в падении пытался помешать сопернику сыграть на добивании и врезался в Самсонова. Россиянин после столкновения не смог продолжить матч и был заменен.

26-летний Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. Он дважды становился призером чемпионатов мира в составе молодежной сборной России.

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