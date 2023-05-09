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Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира — 2023

Сборная Швеции на своём сайте опубликовала состав на чемпионат мира — 2023.

Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира — 2023
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Вратари: Йеспер Валльстедт («Миннесота»), Ларс Юханссон («Фрёлунда»), Якоб Йоханссон («Тимро»);

Защитники: Кристиан Фолин («Фрёлунда»), Хенрик Тёммернес («Женева-Серветт»), Патрик Немет («Аризона»), Лукас Бенгтссон («Векшё Лейкерс»), Расмус Сандин («Вашингтон»), Антон Линдхольм («Лександ»), Джонатан Пудас («Шеллефтео»), Йоэль Перссон («Векшё Лейкерс»);

Нападающие: Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Рёгле»), Маркус Сёренсен («Фрибур-Готтерон»), Андре Петерссон («ХВ-71»), Лео Карлсон («Эребру»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Оскар Линдберг («Берн»), Якоб Сильверберг («Анахайм»), Йонатан Берггрен («Детройт»), Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе»), Линус Юханссон («Ферьестад»), Карл Грундстрём («Лос-Анджелес»), Якоб де ла Роз («Фрибур-Готтерон»), Александр Нюландер («Питтсбург»).

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