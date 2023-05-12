$75.88-0.8182.89-1.26

"Даллас" одержал победу над "Сиэтлом" в матче плей-офф НХЛ и вышел вперед в серии

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались "Даллас Старз" и "Сиэтл Кракен".

"Даллас" одержал победу над "Сиэтлом" в матче плей-офф НХЛ
© Jerome Miron/Reuters

Матч, прошедший на стадионе "Американ Эйрлайнс Центр" в Далласе, закончился победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виатт Джонстон, Роопе Хинтц (дубль), Джо Павелски и Радек Факса. За "Сиэтл" забили Адам Ларссон и Джаред Макканн. Таким образом, "Даллас" вышел вперед в этой серии - 3:2.

Следующая встреча пройдет в ночь на 14 мая на стадионе "Клаймат Пледж" в Сиэтле. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" ранее покинул турнир на стадии 1/8, уступив в серии "Сиэтл Кракен" со счетом 4:3. В финале прошлого года хоккеисты "Колорадо" обыграли "Тампу-Бэй Лайтнинг". Накануне "Каролина Харрикейнз" обыграла "Нью-Джерси Девилз" и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий