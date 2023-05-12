"Даллас" одержал победу над "Сиэтлом" в матче плей-офф НХЛ

Матч, прошедший на стадионе "Американ Эйрлайнс Центр" в Далласе, закончился победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виатт Джонстон, Роопе Хинтц (дубль), Джо Павелски и Радек Факса. За "Сиэтл" забили Адам Ларссон и Джаред Макканн. Таким образом, "Даллас" вышел вперед в этой серии - 3:2.

Следующая встреча пройдет в ночь на 14 мая на стадионе "Клаймат Пледж" в Сиэтле. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 по московскому времени. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" ранее покинул турнир на стадии 1/8, уступив в серии "Сиэтл Кракен" со счетом 4:3. В финале прошлого года хоккеисты "Колорадо" обыграли "Тампу-Бэй Лайтнинг". Накануне "Каролина Харрикейнз" обыграла "Нью-Джерси Девилз" и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.