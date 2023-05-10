Американский хоккеист был напуган до ужаса по прилете в Россию

«Первоначально я испытал настоящий шок, когда только прилетел в Москву. Аэропорт Шереметьево был размером с небольшой город, там творился полнейший хаос. Ты прилетаешь, пытаешься пройти пограничный контроль, там видят, что ты американец, и уводят тебя в отдельную комнату. Меня два часа продержали на своеобразном допросе. Было до ужаса страшно. Там ещё телефон не работает, паспорт у меня забрали, багаж к тому времени я не успел получить. Думаю — ну, начинается. Сейчас меня обшмонают, ограбят.



В итоге всё было нормально, меня пустили через границу, я спокойно получил багаж. Затем меня отвезли в отель, а на улице была полнейшая темень. До центра города далеко, сижу и думаю: «Чёрт, тут вообще хоть что-то есть?» На часах было три ночи, я поспал совсем немного, проснулся, открываю шторы и такой: «Чёрт побери, на что я подписался?» — заявил Уайдман в подкасте Cam&Strick.