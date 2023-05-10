Бывший легионер КХЛ назвал точную сумму бонусов за победу в Кубке Гагарина

«Я знаю ребят, которые сейчас там зашибают кучу бабла. У меня приятель только что выиграл с ЦСКА, их бонус за победу в Кубке Гагарина составлял $ 850 тыс. чистыми. Даже для игрока четвёртого звена? Всем в команде, да. Мой приятель – хороший защитник, с учётом бонусов за чемпионство и личных бонусов он в этом сезоне привёз домой под $ 2 млн», — сказал Уайдман в подкасте Cam&Strick.