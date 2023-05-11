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Голевой пас Костина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Вегасом»

«Эдмонтон» и «Вегас» провели четвёртый матч полуфинала Западной конференции НХЛ. Канадская команда одержала победу со счётом 4:1. Она вела 3:0 уже после первого периода.

Голевой пас Костина помог «Эдмонтону» сравнять счет в серии с «Вегасом»
© Betassist.ru

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм и Райан Ньюджент-Хопкинс. На счету российского форварда Клима Костина результативная передача, показатель полезности +1», бросок в створ, два силовых приёма и блок-шот за 10:36 на льду. Также он заработал на себе удаление, которое впоследствии реализовал «Эдмонтон».

У нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва «-2», бросок в створ, два силовых приёма и два блок-шота за 12:32.

Счёт в серии вновь стал равным – команды выиграли по два матча. Следующая встреча состоится в Вегасе. Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с «Далласом» или «Сиэтлом». В этой серии также 2-2.

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