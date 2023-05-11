Капитан ХК "Эдмонт" хочет, чтобы защитника "Вегаса" дисквалифицировали

«Это было явное намерение причинить вред. Время, счёт, — всё это сыграло роль. Он размахнулся из-за своей головы и рубанул клюшкой прямо под подбородок Леона. Я бы хотел, чтобы что-то подобное было наказано дисквалификацией. Это не хоккей», — цитирует Макдэвида журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своей соцсети.