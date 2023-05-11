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Вратарь Максим Моторыгин вернулся в московское «Динамо» из «Тамбова»

Хоккейные клубы «Динамо» Москва и «Тамбов» произвели обмен, в результате которого в ряды бело-голубых возвращается вратарь Максим Моторыгин. «Тамбов» получит денежную компенсацию.

ХК «Динамо» и «Тамбов» произвели обмен
© Чемпионат.com

Уроженец Воронежа до 2013 года занимался хоккеем в родном городе. После чего перебрался в юниорскую команду «Дмитрова». В 2015 году перешёл в систему московского «Динамо», где и дебютировал в молодёжной хоккейной лиге.

Предыдущие два сезона Моторыгин провел в ВХЛ, выступая за ЦСК-ВВС и ХК «Тамбов». Всего во Всероссийской хоккейной лиге голкипер сыграл 65 матчей при проценте отражённых бросков 91. Контракт с вратарём рассчитан на два года и носит двусторонний характер.

«Максим Моторыгин провёл два сезона во второй по силе лиге, набрался необходимого опыта и сейчас возвращается в московское «Динамо». Прошлым летом он тренировался с основной командой в Нижнем Новгороде и показал, что готов к большой конкуренции. У Максима есть все шансы в предстоящем сезоне дебютировать в КХЛ. Желаем ему удачи!», — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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