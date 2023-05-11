ХК «Динамо» и «Тамбов» произвели обмен

«Максим Моторыгин провёл два сезона во второй по силе лиге, набрался необходимого опыта и сейчас возвращается в московское «Динамо». Прошлым летом он тренировался с основной командой в Нижнем Новгороде и показал, что готов к большой конкуренции. У Максима есть все шансы в предстоящем сезоне дебютировать в КХЛ. Желаем ему удачи!», — заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.