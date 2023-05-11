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Хоккеист Овечкин рассказал о знакомстве с актером Ди Каприо

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем знакомстве с известным актером Леонардо Ди Каприо.

Хоккеист Овечкин рассказал о знакомстве с актером Ди Каприо
© Газета.Ru

«Однажды я познакомился с Ди Каприо. Мы сидели в ресторане, и он был за соседним столиком. Я не постеснялся и подошел: «Здравствуйте, я Александр!» К нему просто так не подойдешь, куча охраны, но один из охранников меня узнал и подвел познакомиться», — сказал хоккеист в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал, каких игроков бы он включил в символическую сборную своей мечты.

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