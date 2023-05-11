Хоккеист Овечкин рассказал о знакомстве с актером Ди Каприо

«Однажды я познакомился с Ди Каприо. Мы сидели в ресторане, и он был за соседним столиком. Я не постеснялся и подошел: «Здравствуйте, я Александр!» К нему просто так не подойдешь, куча охраны, но один из охранников меня узнал и подвел познакомиться», — сказал хоккеист в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».