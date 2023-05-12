Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге и Тампере

Чемпионат мира по хоккею стартует в пятницу в финском Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за событий на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) исключила сборные России и Белоруссии из состава участников мирового первенства еще перед прошлогодним турниром, а также перенесла предстоящие соревнования в Финляндию и Латвию.

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Игры предварительного раунда состоятся с 12 по 23 мая, матчи плей-офф - с 25 по 28 мая. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут в Тампере, который уже принимал встречи мирового первенства год назад. В группе А предварительной стадии в Тампере сыграют действующий чемпион мира сборная Финляндии, а также команды Австрии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Швеции и США. В группе В в Риге выступят команды Латвии, Канады, Чехии, Казахстана, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии.

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Формат соревнований по сравнению с предыдущими годами не изменился. В четвертьфинал из групп выходят по четыре лучшие сборные, которые в плей-офф сыграют крест-накрест с соперниками из другой группы. Команды-хозяева в случае выхода в плей-офф играют у себя дома. Однако если в 1/4 финала друг с другом сыграют финны и латвийцы, то остальные сборные в плей-офф встретятся каждая с каждой внутри своих групп.

Как и раньше, полуфинальные пары определяются по следующим показателям: расположение команд в своих группах, количество очков, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб в предварительном раунде. Если все эти показатели у ряда команд равные, пары определяются по посеву сборных перед турниром для определения полуфиналиста с самым низким рейтингом. Если в полуфинал попадет одна из команд-хозяев, ее матч состоится первым.

Нюансы регламента турнира

На предварительном этапе за победу одной из команд в основное время дается три очка. По баллу получают оба соперника в случае ничьей в основное время. Дополнительное очко дается команде, победившей в овертайме или серии штрафных бросков, если овертайм также закончится ничьей.

Овертаймы проводятся в формате "три на три" (каждая команда имеет на льду по три полевых игрока). На групповой стадии они длятся пять минут, в плей-офф и матче за третье место - 10 минут, а в случае ничьей исполняются штрафные броски. В финале при ничейном исходе в основное время соперники проводят 20-минутные овертаймы до гола, штрафные броски не предусматриваются.

В случае равенства очков между двумя и более командами на групповой стадии для определения мест учитываются результаты их личных встреч, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб в матчах между этими командами, результаты с остальными сборными, позиция в рейтинге перед началом турнира. Если при определении мест команды еще не играли между собой, учитываются количество игр (приоритет у сборной с их меньшим числом), разница шайб и количество забитых голов во всех играх, лучшее место в рейтинге.

Худшие по итогам предварительного этапа команды, по одной из обеих групп, в следующем году выступят в группе А первого дивизиона. Их заменят сильнейшие команды второго по силе дивизиона - сборные Польши, которая выступит в элите впервые с 2002 года, и Великобритании. Британцы вернулись в элиту после того, как покинули ее в прошлом году.

Положение сборной России в рейтинге IIHF

Изначально международная федерация утвердила проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге на конгрессе 25 мая 2019 года в Братиславе. Турнир должен был пройти в том числе на "СКА-Арене", которая возводится сейчас и будет вмещать на хоккейных матчах 21,5 тыс. человек, став одной из самых вместительных в мире.

Строительство дворца началось в 2020 году на месте снесенного спортивно-концертного комплекса "Петербургский" и должно было завершиться к маю. Однако после решения совета IIHF в конце апреля прошлого года о лишении России чемпионата мира, согласно формулировке, из соображений безопасности и благополучия участников соревнований, болельщиков и СМИ, возведение арены запланировали завершить в этом году позднее. Перенос турнира в Финляндию и Латвию был утвержден конгрессом год назад. Во время чемпионата мира будет запрещено вывешивать российские и белорусские флаги.

На последнем конгрессе, который проходил в сентябре прошлого года, IIHF утвердила, что сборные России и Белоруссии в случае своего возвращения продолжат выступать в элитном дивизионе. Когда это будет, неизвестно, но пока только ясно, что обе команды пропустят и чемпионат мира 2024 года, который состоится в Чехии. В следующий раз совет IIHF соберется для обсуждения вопроса участия россиян и белорусов на чемпионате мира только весной 2024 года.

IIHF пошла навстречу России и Белоруссии и относительно рейтинга. В конце марта 2022 года, выиграв Олимпиаду, сборная Финляндии потеснила с первого места команду Канады и осталась там после победы на мировом первенстве. Сборная России в рейтинге находится на третьем месте и после чемпионата мира могла потерять несколько позиций. Однако по решению международной федерации год назад после чемпионата мира россияне получили 1 120 очков (столько зарабатывает команда, занявшая третье место), а белорусы - 860 (сумма, получаемая за 14-е место). Президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что столько же баллов сборные России и Белоруссии получат и по окончании нынешнего турнира.

"Отсутствие россиян влияет на чемпионат мира, нет наших болельщиков, иначе было бы веселее. И у россиян, и у белорусов могла собраться хорошая команда. Это все не помогает развитию хоккея", - отметил в беседе с ТАСС бывший главный тренер сборной России, рекордсмен по количеству матчей в отечественном хоккее Владимир Крикунов.

В случае победы на предстоящем турнире сборная Канады станет самой титулованной командой по количеству золотых наград. Сейчас у нее и сборной СССР/России по 27 побед.

Казахстанцы нацелены на выход в 1/4 финала

Сборная Казахстана первый матч на мировом первенстве проведет 13 мая против норвежцев и уже в рамках подготовки на турнире в Астане сыграла с россиянами и белорусами, уступив обоим соперникам. "Нашей задачей на чемпионате мира является выход в плей-офф, и все зависит только от нас самих: команда обновилась, у парней огромное желание, которое видно и по тренировкам. Команда сыгрывается, и во время выставочных матчей со сборной Южной Кореи, а также на турнире в Астане игроки находились под нагрузками. Уверены, что все будет позитивно и поставленная задача будет выполнена", - рассказал ТАСС генеральный менеджер команды Глеб Каратаев.

Перед чемпионатом мира у сборной полностью поменялся тренерский штаб: вместо Андрея Скабелки, который также возглавляет и базовый клуб национальной команды "Барыс", главным тренером утвержден Галым Мамбеталиев.

"Ситуация с изменением тренерского штаба на подготовку команды не влияет. Нынешний тренерский штаб и предыдущий работают в одной системе, тренеры хорошо знают друг друга. У нас в составе есть хоккеисты из казахстанских команд. К нам также приехали ребята, играющие в других лигах: в России, Финляндии и США. Команда сыгрывается, и никаких причин для беспокойства я не вижу", - подчеркнул Каратаев.

Не сыграют на мировом первенстве имеющие казахстанское гражданство канадский защитник ЦСКА Даррен Диц, его соотечественники форвард Кёртис Волк и защитник Джесси Блэкер (оба - "Автомобилист"), а также шведский защитник Виктор Сведберг, выступавший за "Авангард". По информации портала "Шайба.kz", они не отказались от своего прежнего гражданства и согласно законам Казахстана должны быть лишены гражданства республики. По словам Каратаева, это не должно влиять на подготовку команды к чемпионату мира.

"Тренерский штаб и сборная отталкиваются от текущей ситуации, под это подстраивается тренировочный и игровой процесс. Мы всегда готовы абсолютно к любым обстоятельствам, это жизнь. Наоборот, это очень хороший шанс для казахстанских хоккеистов, и я уверен, что они покажут свою лучшую игру. В раздевалке сборная выглядит как единое целое - есть и молодые, и опытные игроки, микроклимат отличный", - подчеркнул он.

Проживающий в Риге Крикунов рассказал, что сборная Казахстана, которую он возглавлял в 2012-2013 годах, пригласила его на свой матч 13 мая. "Посмотрю еще, как выступит команда Латвии, которой играть с канадцами, традиционно она их обыгрывает в начале турнира. Тут пока даже не чувствуется, что есть чемпионат мира: увидел всего один плакат и одну машину компании, которая спонсирует турнир. Скучно, наших нет, может, сегодня-завтра соберутся туристы, но билетов на первый матч с канадцами нет, хотя они и дорогие", - рассказал он ТАСС.

Финская команда-династия

Основным фаворитом чемпионата мира, как и год назад, остается команда Финляндии, которая за последние четыре года выиграла Олимпиаду, два раза становилась чемпионом мира (в 2019 и 2022 годах), а также завоевала серебро на мировом первенстве 2021 года. Главным преимуществом финнов является сохранение чемпионского костяка из игроков, выступавших ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в том числе и в "Йокерите".

После февральских событий 2022 года и выхода "Йокерита" из КХЛ эти хоккеисты или вернулись домой, или продолжили выступать в Европе. Речь идет в том числе о двукратных чемпионах мира и олимпийских чемпионах форварде Марко Анттиле и вратаре Юсси Олкинуоре. Чемпионы мира и победители Игр форварды Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен, игравшие за "Салават Юлаев", выступают в Швейцарии и Американской хоккейной лиге соответственно. На предстоящем чемпионате мира, за исключением сборной Казахстана, ни в одной другой команде не будет представителей КХЛ - таково решение национальных федераций.

Наработанные годами связи между игроками, приверженность своей игровой системе, которая дает результат, позволили финнам выиграть чемпионат мира 2019 года при минимальном количестве представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а через три года и переиграть в финале канадцев, не говоря уже и об успехе на Олимпиаде, где хоккеисты НХЛ не выступали. В Пекине с ними конкурировали и россияне, уступившие тогда в финале.

В Тампере в составе команды под руководством Юкки Ялонена, который работает с ней уже пять лет, выступят шесть игроков, становившихся двукратными чемпионами мира и победителями последней Олимпиады. Стоит отметить наличие в составе форварда "Рейнджерс" Каапо Какко, который в последний раз за сборную Финляндии выступал на чемпионате мира 2019 года и вошел тогда в тройку лучших игроков команды. Тогда ему было 18 лет, и летом того же года он был выбран нью-йоркским клубом на драфте НХЛ под вторым номером. Также можно отметить и появление в финской сборной действующего обладателя Кубка Стэнли в составе "Колорадо" Микко Рантанена, в последний раз игравшего на чемпионате мира пять лет назад.

Традиционно пристальное внимание будет приковано и к финалистам последнего чемпионата мира канадцам, которых возглавил главный тренер "Аризоны" Андре Туриньи, год назад работавший ассистентом главного тренера в национальной команде. Лидерами нынешней команды можно назвать обладателей Кубка Стэнли форвардов Милана Лучича и Тайлера Тоффоли, который также выиграл золото мирового первенства в 2015 году. Отдельный интерес вызывает 18-летний Адам Фантилли, который в рейтинге перед драфтом НХЛ этого года находится на втором месте после Коннора Бедара и должен быть выбран после него.