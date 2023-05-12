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Овечкин рассказал, что мечтает получить в качестве подарка

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал о своей мечте.

Овечкин рассказал о желанном подарке
© Газета.Ru

«Когда я побил рекорд Горди Хоу, мне подарили клюшку с автографами из 70-го года, по моему, когда была серия Канада — США. Я мечтал просто об автографе Хоу, и мне его подарили.

А так еще очень сильно мечтал о клюшке Бобби Халла. Ну, к сожалению, сейчас этого, скорее всего, не произойдет, и надо ее покупать где-то», — сказал Овечкин.

Бобби Халл провел более 20 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и выиграл Кубок Стэнли. Его сын Бретт также стал хоккеистом.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Александр Овечкин заявил, что его каждый день спрашивают про рекорд Гретцки.

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