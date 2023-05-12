Овечкин рассказал о желанном подарке

«Когда я побил рекорд Горди Хоу, мне подарили клюшку с автографами из 70-го года, по моему, когда была серия Канада — США. Я мечтал просто об автографе Хоу, и мне его подарили.



А так еще очень сильно мечтал о клюшке Бобби Халла. Ну, к сожалению, сейчас этого, скорее всего, не произойдет, и надо ее покупать где-то», — сказал Овечкин.