Хоккейная команда "Россия 25" обыграла сборную Белоруссии в Туле

Команда "Россия 25" победила сборную Белоруссии по хоккею со счетом 4:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в пятницу в Туле.

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В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Захар Бардаков (12-я минута), Павел Порядин (32), Валентин Зыков (37) и Иван Зинченко (56). У проигравших отличился Виталий Пинчук (9).

Российская команда состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Ее главным тренером является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг. Сборная Белоруссии провела пятый матч под руководством Дмитрия Квартальнова, который 11 апреля возглавил национальную команду и минское "Динамо".

13 мая россияне и белорусы проведут еще один матч в Туле, 15 и 16 мая команды встретятся в Минске. Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в трех товарищеских матчах: в Челябинске (4:0 и 6:2) и Красноярске (5:1), уступила белорусам на товарищеском турнире в Астане (4:7), а также обыграла на этом турнире сборную Казахстана (3:0).