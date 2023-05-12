Овечкин назвал знаменитостей из своей телефонной книжки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» назвал знаменитостей из своей телефонной книжки.

Хоккеист заявил, что к самым знаменитым людям относятся двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и главный тренер московского ЦСКА, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров. Также он назвал актера Дениса Никифорова.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Со сборной России Овечкин трижды побеждал на чемпионатах мира.