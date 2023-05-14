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Павелски сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ

Форвард "Далласа" Джо Павелски отметился голом в матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла" и сравнялся по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли с россиянином Александром Овечкиным. Шестая встреча противостояния "Сиэтл" - "Даллас" прошла в воскресенье.

Павелски сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ
© ТАСС

"Сиэтл" выиграл со счетом 6:3, в составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (9-я минута), Джордан Эберле (17, 60), Ээли Толванен (22) Тай Картье (25), Мэттью Бенирс (49). У "Далласа" отличились Мэйсон Марчмент (10), Павелски (26) и Джоэл Кивиранта (49).

Павелски забросил 72-ю шайбу в карьере в плей-офф НХЛ. Павелски и Овечкин теперь делят первое место по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков. Лучшим по этому показателю за историю лиги является канадец Уэйн Гретцки (122 гола).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Седьмой матч пройдет 16 мая в Далласе. По итогам регулярного чемпионата "Даллас" занял второе место в Центральном дивизионе, "Сиэтл" стал четвертым в Тихоокеанском дивизионе. В первом раунде плей-офф "Даллас" со счетом 4-2 победил "Миннесоту", "Сиэтл" был сильнее действующего обладателя Кубка Стэнли "Колорадо" (4-3).

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